El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) informó que entre el 14 y el 17 de agosto de 2025 recibió en Uruguay al director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), John Barker, en el marco de una visita oficial.

Según indicó el organismo anfitrión, la agenda incluyó reuniones con el directorio de INAVI y referentes técnicos, así como recorridas por viñedos y bodegas en los departamentos de Canelones y Maldonado. También se realizó una mesa redonda con especialistas para tratar aspectos vinculados al desarrollo del sector vitivinícola.

De acuerdo con lo comunicado por INAVI, durante el encuentro se abordaron temas como la reconversión varietal, la sostenibilidad en sus dimensiones económica, social y ambiental, la innovación enológica, la armonización normativa y el comercio internacional.

Durante su segundo día en el país, Barker participó de un almuerzo con autoridades del INAVI, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Según el instituto, en ese espacio se trataron asuntos vinculados al posicionamiento internacional del vino uruguayo.

Uruguay integra la OIV desde 1991. Este organismo intergubernamental —con 50 Estados miembros— promueve la cooperación técnica y científica en el ámbito vitivinícola, y establece recomendaciones regulatorias y normativas para el sector a nivel global.