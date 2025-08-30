La Cooperativa de Trabajo Arandú informó que no firmará el convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para la gestión del Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAFF) 24 horas en el Hogar Aupi, ubicado en Nueva Palmira.

A través de un comunicado difundido en redes sociales el 29 de agosto, la cooperativa señaló que la decisión fue notificada formalmente al organismo estatal el día anterior. En el texto, Arandú indica que si bien en un principio asumió el compromiso con el objetivo de “aportar positivamente” desde una “perspectiva de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA)”, considera que la situación actual presenta “una mirada adultocéntrica” y que no se estaría priorizando “el bienestar” de los menores.

La organización sostuvo que la coyuntura ha generado “inestabilidad emocional” y que la exposición pública del tema ha tenido impacto en la salud personal, familiar y emocional tanto de sus representantes como del resto de sus socios.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Arandú es una cooperativa sin fines de lucro integrada por aproximadamente 70 personas. Según expresa en su comunicado, ha gestionado convenios anteriores con “compromiso ético, profesional y transparencia”.

El mensaje cierra con un agradecimiento a quienes expresaron su apoyo.