Montevideo, 28 ago (EFE).- La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en un 6,9 % en julio, por lo que disminuyó un 0,4 % con respecto al mes anterior, según destaca un informe presentado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Asimismo, el documento puntualiza que la tasa de actividad se situó en el 64,2 %, al tiempo que la tasa de empleo en un 59,8 %.

De acuerdo con esto, cerca de 1,7 millones de personas de las casi 3,4 que viven en el país tienen empleo, mientras que unas 152.000 están desocupadas.

Por otra parte, el documento muestra que el empleo es mayor en Montevideo que en el interior de Uruguay, donde el índice de desempleo se encuentra igualado.

Según subraya el informe, se considera como ocupado «a toda aquella persona de 14 años o más de edad que trabajó por lo menos una hora durante el período de referencia de la encuesta, o que no trabajó por estar de vacaciones, o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que seguramente volverá».

Estas se clasifican en dos: con empleo asalariado o con empleo independiente.

En tanto, se considera como desempleado «a toda persona que durante el período de referencia considerado no está trabajando por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo. Por definición, también son desocupados aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días». EFE