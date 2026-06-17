Lionel Messi volvió a escribir una página destacada con la camiseta de la selección argentina al marcar tres goles ante Argelia, en Kansas City, y alcanzar las 16 anotaciones en Copas del Mundo, la misma cifra que el alemán Miroslav Klose, hasta ahora máximo artillero histórico de los Mundiales.

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El capitán argentino abrió el marcador este martes, a los 17 minutos, con un remate de zurda ante el arquero Luca Zidane. El gol tuvo una carga especial: llegó a 20 años exactos de su debut mundialista. Tras la celebración con sus compañeros, Messi se mostró visiblemente emocionado y dejó ver algunas lágrimas.

Luego del encuentro, el delantero explicó que su reacción no estuvo vinculada únicamente a lo deportivo. Señaló que atravesó días difíciles y agradeció el apoyo de la delegación argentina y de sus compañeros, a quienes destacó por haber estado a su lado y darle fuerza.

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Messi también dedicó el momento a su familia y a los hinchas argentinos. Remarcó la unión del plantel y valoró el ambiente interno del grupo que integra en su sexta Copa del Mundo.

El número 10 de la Albiceleste afirmó que nunca imaginó vivir una trayectoria semejante y sostuvo que todo lo conseguido supera lo que pudo haber soñado, tanto en el plano individual como colectivo. Además, destacó que disfruta de formar parte de un grupo al que definió como “hermoso” y fuerte.