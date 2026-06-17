Un educador que se desempeñaba en la Huerta Buscando Espacio fue imputado este martes por la Justicia de Colonia y deberá cumplir 180 días de prisión preventiva, en el marco de una investigación por un presunto caso de abuso sexual contra una usuaria del centro.

El hombre había sido desafectado de la institución en diciembre de 2025, luego de que familiares de la víctima presentaran una denuncia penal. Según la información aportada por el entorno de la usuaria, la denuncia se originó a partir de la existencia de audios hallados en un teléfono celular, que fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

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Tras la denuncia, la Justicia dispuso medidas restrictivas contra el educador, entre ellas el uso de tobillera electrónica. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que en las últimas semanas el denunciado habría intentado establecer contacto con la víctima, lo que implicaría una violación de las medidas vigentes. Esa versión fue confirmada por la abogada de la familia denunciante en diálogo con Canal 3 Colonia.

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La Huerta Buscando Espacio, institución que trabaja con personas con discapacidad, había emitido en diciembre de 2025 un comunicado público a través de sus redes sociales. En ese texto informó que, ante la sospecha de hechos de esa naturaleza, se activaron los protocolos institucionales correspondientes y se dio intervención a la Justicia.

La Fiscalía continuó trabajando en el caso y, tras reunir elementos en la investigación, solicitó la formalización del denunciado. Este martes, la Justicia de Colonia hizo lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva por 180 días, mientras avanza la etapa de recolección de evidencias de cara a una eventual condena.

El caso continúa bajo investigación fiscal.