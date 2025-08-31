PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Municipio de Carmelo, en coordinación con la Dirección de Paseos Públicos de la Intendencia de Colonia, llevó adelante la plantación de 56 ejemplares de lapacho en la calle Grito de Asencio. La iniciativa se inscribe en las políticas de recuperación y embellecimiento urbano que impulsa el gobierno local, con el propósito de ampliar el arbolado, generar nuevos espacios de sombra y reforzar los beneficios ambientales de la ciudad.

Consultado sobre el financiamiento, el alcalde Luis Pablo Parodi explicó que la plantación fue “financiada 100 % por la Intendencia”, lo que permitió concretar la acción sin aporte adicional de otras fuentes.

El trabajo se realizó en conjunto con la Dirección de Paseos Públicos. Parodi recordó que “desde el día uno de la gestión se trabaja en coordinación con Paseos Públicos, al igual que con todas las Direcciones”. En particular, destacó la labor desarrollada junto a la directora Fernanda García, con quien “se han llevado adelante varias tareas en común”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En cuanto al cuidado de los ejemplares, el alcalde detalló que “se planificó en conjunto el riego, no solo de Grito de Asencio, sino también en los diferentes espacios públicos”. Además, aseguró que se prevé reponer y plantar más árboles en caso de que algunos no prosperen.

La acción en Grito de Asencio es parte de un proceso más amplio. Parodi señaló que ya se trabaja en nuevas etapas de plantación en otras calles y proyectos impulsados tanto por el Municipio como por los concejales. “Estamos proyectando la recuperación de todos los espacios en coordinación con la Intendencia”, sostuvo, subrayando que la visión a futuro es “aunar criterios en el desarrollo del arbolado urbano de la ciudad”.

En paralelo, también se llevó adelante una tarea de conservación en la Plaza Independencia, donde se repusieron los tilos faltantes. Estos ejemplares, característicos de ese espacio histórico, fueron reintegrados con la intención de preservar la identidad del lugar y su vínculo con la memoria de la comunidad.

De esta manera, el Municipio reafirma su plan de recuperación de espacios públicos, integrando nuevas plantaciones con la reposición de especies tradicionales que forman parte de la vida cotidiana de Carmelo.