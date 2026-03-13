La apertura del año lectivo 2026 en la sede de la Universidad de la República en Colonia dejó un dato que resume, al mismo tiempo, crecimiento y tensión: 215 personas se inscribieron en el nuevo Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería en Mercedes y Colonia, pero los cupos disponibles son 150. La diferencia hará que 65 aspirantes queden, al menos en esta etapa, sin posibilidad de acceder a la formación, y que el ingreso se resuelva mediante sorteo.

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El dato aparece en un contexto de fuerte demanda por la oferta educativa de la regional suroeste. En total, la sede de Colonia registró 554 nuevos inscriptos para 2026, según cifras preliminares difundidas por Ro Contenidos. La carrera de Tecnólogo en Administración y Contabilidad reunió 265 anotados, mientras que Técnico en Informática sumó 40 y Técnico en Bienes Culturales, 34.

Sin embargo, el caso del programa de enfermería introdujo desde el inicio del año una realidad distinta: la distancia entre el interés de los estudiantes y la disponibilidad efectiva de lugares. Más que una excepción aislada, la situación instala una pregunta sobre la capacidad del sistema para absorber una demanda que crece en áreas sensibles de formación.

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Por ahora, la respuesta institucional será el sorteo. Pero el escenario también deja planteado un desafío de mediano plazo: cómo ampliar el acceso, revisar cupos y adaptar la oferta para que el aumento de inscripciones no conviva con la imposibilidad de estudiar para parte de quienes buscan ingresar.