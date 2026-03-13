Capturaron a Sebastián Marset en Bolivia tras un megaoperativo de seguridad

La detención del narcotraficante uruguayo fue confirmada este viernes por autoridades de Bolivia y Paraguay. El procedimiento se desarrolló durante la madrugada en Santa Cruz, en el marco de un operativo de gran escala dirigido contra su estructura criminal.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes 13 de marzo en Bolivia, en un operativo desplegado durante la madrugada en Santa Cruz de la Sierra, según confirmaron autoridades bolivianas y paraguayas. La detención marca un punto de inflexión en una búsqueda regional que se extendía desde 2023, cuando el prófugo logró escapar de un procedimiento policial en territorio boliviano.

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La confirmación llegó primero desde Paraguay. El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, informó que recibió detalles del operativo por parte de sus pares bolivianos en las primeras horas de la mañana. Medios paraguayos y bolivianos reportaron además que el procedimiento incluyó un importante despliegue táctico para cercar a Marset y a integrantes de su entorno más cercano.

De acuerdo con los reportes iniciales, el operativo fue ejecutado en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz, donde fuerzas de seguridad montaron un cerco sobre el grupo investigado. Reuters informó que la captura fue comunicada por la Senad paraguaya, mientras que ABC Color señaló que también hubo confirmación desde el área de comunicaciones del Ministerio de Seguridad de Bolivia.

Marset era uno de los hombres más buscados de la región. Sobre él pesaban requerimientos judiciales y alertas internacionales por narcotráfico y su presunta participación en una red criminal con operaciones en varios países. Su nombre quedó especialmente asociado a la investigación del operativo A Ultranza Py, en Paraguay, y a una extensa trama de tráfico de cocaína y lavado de activos.

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El uruguayo permanecía prófugo desde fines de julio de 2023, cuando escapó de un operativo en Bolivia que había sido montado para detenerlo. Desde entonces, su paradero fue objeto de seguimientos, versiones cruzadas y acciones coordinadas entre organismos de seguridad de varios países.

La captura de este viernes reabre ahora la discusión sobre su eventual proceso judicial y el país que podría reclamar su extradición, en un caso de fuerte impacto regional por el volumen de las causas abiertas y el alcance internacional de la organización que se le atribuye liderar. Hasta el momento, las autoridades no habían difundido un detalle completo sobre el número de detenidos junto a Marset ni sobre los pasos judiciales inmediatos posteriores al procedimiento.