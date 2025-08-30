PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Municipio de Carmelo iniciará el lunes 1º de septiembre el programa “Sé parte de tu Municipio”, una propuesta que busca establecer un canal directo de comunicación entre los concejales, el alcalde y los habitantes de los distintos barrios de la ciudad. La primera reunión está prevista para las 18:30 horas en la sede barrial de Barrio Centenario.

Según lo anunciado, el programa consiste en visitas periódicas del Concejo Municipal a los barrios, donde los representantes locales escucharán consultas, planteos, propuestas e ideas presentadas por los vecinos. El objetivo es facilitar el intercambio y fortalecer la participación ciudadana en la gestión municipal.

La instancia será de carácter abierto, aunque se solicita que cada vecino participe únicamente en la reunión correspondiente a su zona de residencia. Esta medida busca mantener la dinámica del encuentro y garantizar un espacio ordenado para el diálogo.

Desde el Municipio se invita a todos los residentes de Barrio Centenario a acercarse y formar parte de este primer encuentro. La expectativa de las autoridades es que el ciclo continúe por otros barrios en próximas fechas, estableciendo así una agenda de cercanía con la comunidad.