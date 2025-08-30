Este sábado 30 de agosto a las 15:00 horas, Carmelo será escenario de un encuentro coral que reunirá agrupaciones de distintas localidades del departamento en una jornada de música, voces compartidas y emoción colectiva. La cita será en el Teatro Uamá con entrada libre y gratuita, en un evento organizado por el coro local Cantemos con Alegría.

Participarán del encuentro:

Coro Voces de AJUPENCO de Colonia, bajo la dirección de Vilma Bone PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Coro Alegría de Ecilda Paullier, dirigido por Gloria Hernández

Coro Cantares de Rosario, dirigido por Patricia Chavarría

Coro Cantemos con Alegría de Carmelo, anfitrión del evento, dirigido por Beba Adorni

La propuesta busca ir más allá de la interpretación musical. Se trata de una instancia de encuentro entre personas que comparten la pasión por el canto coral, un arte que implica disciplina, sensibilidad y trabajo en equipo. Cada coro, con su impronta y repertorio, aportará una mirada distinta al universo coral, enriqueciendo la experiencia tanto para los participantes como para el público.

El evento no es competitivo ni formal: su espíritu es el de compartir la música como forma de comunidad, celebrar el trabajo coral y poner en valor una práctica artística que sostiene vínculos y fortalece la identidad cultural de las localidades representadas.

Desde la organización se invita a vecinos y visitantes a asistir, disfrutar de las voces y dejarse llevar por la potencia de un género que emociona por su sencillez, su calidez y su capacidad de reunir a personas de todas las edades alrededor de un mismo propósito: cantar juntos.