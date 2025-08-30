PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según informó FM Río, fueron identificadas las dos personas fallecidas en el siniestro de tránsito ocurrido en la tarde del viernes en las cercanías de Ombúes de Lavalle, cuando dos camionetas impactaron de forma violenta.

Las víctimas son Martín Rochetti, de 38 años, gerente de la terminal TGU en el puerto de Nueva Palmira, y Javier Manuel Villar, quien residía en Montevideo pero mantenía lazos familiares en esa ciudad.

La noticia generó un profundo pesar en Nueva Palmira, donde ambos eran conocidos y apreciados. En particular, Rochetti era valorado en el ámbito empresarial y social de la localidad, mientras que la familia de Villar mantiene vínculos estrechos con la comunidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El accidente, que dejó gran conmoción en la zona, continúa siendo investigado por las autoridades competentes.