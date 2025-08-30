Un análisis publicado por MetSul Meteorología advierte que este fin de semana se producirá un proceso de ciclogénesis en Argentina, fenómeno que dará lugar a un ciclón extratropical. Aunque el epicentro estará sobre el territorio argentino y luego en el Atlántico, los efectos colaterales podrían sentirse en Uruguay, principalmente en forma de vientos fuertes y persistentes.

Según el informe, el sistema se desarrollará entre el oeste y el centro de Argentina y avanzará hacia la provincia de Buenos Aires durante el lunes, antes de desplazarse al océano el martes. El contraste de presión con un masivo centro de alta presión sobre el Atlántico —que supera los 1042 hPa— intensificará los vientos, especialmente en la región de Rio Grande do Sul, en Brasil.

Posible impacto en Uruguay

Aunque MetSul aclara que no se trata de un ciclón intenso, el escenario atmosférico sugiere que Uruguay también podría experimentar ráfagas significativas, sobre todo en la franja costera y en zonas altas del sur y el este del país. Las ráfagas podrían superar los 60 km/h en algunos puntos, con mayor incidencia en áreas abiertas y cercanas al Río de la Plata y al océano Atlántico.

El fenómeno se caracterizará más por el viento que por la lluvia. Se prevén episodios de inestabilidad en el litoral oeste, con precipitaciones aisladas, pero el principal efecto será la persistencia de ráfagas entre domingo y martes, que podrían ocasionar caídas de ramas, dificultades en el tránsito de vehículos livianos y eventuales interrupciones en el suministro eléctrico.

Un escenario de precaución

Los meteorólogos de MetSul remarcan que los vientos previstos no alcanzarían la intensidad de los ciclones registrados en julio y a comienzos de agosto, que ocasionaron daños estructurales y prolongados cortes de energía en Rio Grande do Sul. Sin embargo, recomiendan a la población precaución en actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos en patios y balcones y estar atentos a los comunicados oficiales de las autoridades uruguayas en caso de que se emitan alertas.