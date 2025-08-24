PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La inscripción se realizará en la sede municipal en el horario de 13:00 a 17:00 horas. Se trata de la instancia final para quienes deseen postularse a esta iniciativa que busca generar oportunidades laborales de carácter temporal en distintas localidades del país.

El programa Jornales Solidarios, impulsado a nivel nacional, ofrece a personas en situación de desempleo la posibilidad de acceder a una fuente de ingreso y a tareas comunitarias en sus respectivas ciudades. En Carmelo, la convocatoria ha despertado el interés de numerosos vecinos, que hasta mañana podrán completar el trámite.

Con el cierre de las inscripciones, se pondrá en marcha el proceso de selección que permitirá definir los cupos asignados al departamento de Colonia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD