El Municipio de Carmelo realizó en los últimos días diversas tareas de mantenimiento y reacondicionamiento en la Plaza Artigas, con motivo del acto conmemorativo del 25 de agosto.

Los trabajos incluyeron la pintura y el ordenamiento de los canteros, así como la puesta a punto de los espacios verdes. También se procedió a la limpieza de las placas mediante tecnología láser y a la plantación de nuevas especies, en coordinación con la Dirección de Paseos Públicos y la colaboración de Carmelo Garden. Además, se incorporó una reja elaborada por ERCNA para reforzar el cuidado de los sectores intervenidos.

Con estas acciones, la Plaza Artigas quedó en condiciones para recibir a la comunidad durante la conmemoración de esta fecha histórica.

