El buque de investigación Falkor (too) interrumpió su expedición y está regresando a puerto para resolver inconvenientes técnicos detectados durante la navegación.

Desde la organización se informó que se continuará actualizando la situación a través de las redes oficiales, en tanto se realizan las tareas necesarias para retomar la misión.

Una vez solucionadas las fallas, la expedición volverá a desplegarse con el objetivo de continuar con las exploraciones y transmisiones en vivo previstas.

