El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) puso en vigencia un régimen extraordinario de bonificación para la regularización de adeudos por multas de tránsito cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025. El plan comenzará a regir el 1º de marzo y se extenderá durante el ejercicio 2026.

La medida contempla descuentos de hasta el 50% para contribuyentes que hayan abonado la patente de rodados al contado en enero de 2026. Para quienes opten por financiar la deuda, la bonificación será del 30%. El beneficio alcanza a infracciones aplicadas por las intendencias departamentales hasta fines de 2025 e incluye también a vehículos con matrícula extranjera.

Desde el punto de vista operativo, el acceso al régimen exige el pago conjunto de la patente y de las multas correspondientes. Además, se habilitará un convenio especial de financiación de hasta cinco cuotas bimensuales, sin intereses ni entrega inicial, siempre que se respeten los plazos establecidos.

Sucive informó que aquellos contribuyentes que ya hayan abonado la patente anual y las multas en el primer vencimiento de enero de 2026 recibirán la acreditación automática del descuento en una cuenta corriente asociada al vehículo.

El organismo señaló que el objetivo del régimen es reducir la morosidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los propietarios de vehículos. La entrada en vigor coincide con el vencimiento de la segunda cuota de la patente de rodados, previsto para el 20 de marzo de 2026.