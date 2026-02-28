La Facultad de Enfermería de la Universidad de la República (Udelar) comenzará este año a dictar el Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería en la Región Suroeste, con sede en los departamentos de Colonia y Soriano. La propuesta busca ampliar la formación universitaria en el interior del país y atender la demanda de licenciados en el área.

El lanzamiento se realizó este viernes en el Centro Cultural de AFE, en Colonia del Sacramento, durante una conferencia de prensa y un encuentro con personas inscriptas. Participaron el decano de la Facultad de Enfermería, Fernando Bertolotto; la secretaria general de la Intendencia de Colonia, Belén Rico Skerl, en representación del intendente Guillermo Rodríguez; el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Udelar, Liber Acosta; la coordinadora interina de la Región Suroeste, Graciela Carreño; la directora del programa, Esther Lacava, y Mercedes Pérez, en representación del Ministerio de Salud Pública.

Descentralización y expansión en el interior

Durante la presentación, Acosta destacó el proceso de descentralización de la Udelar y señaló que, desde 2006, la institución consolidó una nueva etapa de expansión en el interior del país. Subrayó el papel de las intendencias y, en particular, la colaboración de la comuna coloniense en la implementación de esta carrera y de otras tres propuestas académicas incorporadas el año pasado.

Según datos aportados en la actividad, la matrícula en la Región Suroeste ronda los 500 estudiantes. Las autoridades señalaron que las nuevas ofertas buscan cumplir con los tres cometidos universitarios: formación de profesionales, vinculación con el medio y producción de conocimiento.

Déficit de licenciados y trayectoria del programa

Bertolotto afirmó que Uruguay enfrenta una insuficiencia de licenciados en Enfermería y sostuvo que la profesionalización de auxiliares constituye una estrategia para atender esa brecha. El programa reconoce la experiencia previa de quienes ya trabajan en el área y permite completar la licenciatura en un plazo de tres años.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa se desarrolla desde hace casi cuatro décadas, aunque esta es la primera vez que se implementa en la región bajo un esquema con equipo docente radicado en el territorio.

Impacto regional

En representación de la Intendencia de Colonia, Rico Skerl destacó el trabajo interinstitucional que posibilitó la instalación de la sede universitaria en el departamento. Señaló que la carrera responde a una necesidad social y que la presencia de la Udelar en la zona beneficia no solo a Colonia, sino también a la región suroeste y al país en su conjunto.

Las autoridades coincidieron en que la expansión universitaria en el interior apunta a facilitar el acceso a la educación superior sin necesidad de trasladarse a Montevideo y a fortalecer el desarrollo regional.