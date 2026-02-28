La filial regional de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU) en Colonia resolvió en asamblea, el 26 de febrero, que no están dadas las condiciones para el inicio de cursos fijado por las autoridades de la educación pública para el próximo 2 de marzo. La declaración fue emitida en nombre de los trabajadores nucleados en el sindicato, que integra la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y la central sindical PIT-CNT.

La organización sostiene que diversas carencias operativas y administrativas impiden comenzar el año lectivo con normalidad en varios centros del departamento.

Falta de equipos de gestión y coordinación

Según lo expresado en la asamblea, existen instituciones que no cuentan con equipos de dirección completos. En algunos casos faltan cargos de dirección, subdirección o secretaría. La ausencia de estos equipos, señala AFUTU, dificulta la planificación institucional y la toma de decisiones ante situaciones cotidianas o emergentes.

También se indicó que no están conformados los equipos de profesores adscriptos, figura que cumple funciones de acompañamiento y que actúa como nexo entre el centro educativo y las familias. De igual modo, se advirtió la falta de coordinadores en los Centros Anexos, lo que, según el sindicato, afecta la articulación académica y administrativa de esos espacios.

Déficit de personal y sobrecarga de tareas

La declaración menciona carencias en los equipos administrativos y una sobrecarga en el personal auxiliar de servicio. De acuerdo con lo expuesto, estos trabajadores se encuentran abocados a tareas de acondicionamiento de los locales educativos, con el objetivo de dejarlos en condiciones para el inicio de actividades.

AFUTU señaló además que existen escuelas técnicas que no disponen de equipos multidisciplinarios completos, sin detallar el alcance de esas ausencias ni la cantidad de centros involucrados.

Problemas en sistemas informáticos y en infraestructura

Entre los puntos planteados figura el mal funcionamiento del programa corporativo de bedelía y del portafolio docente. Según el sindicato, estas dificultades impactan en procesos administrativos vinculados a confirmaciones de cursos y egresos de estudiantes.

Asimismo, se mencionó la falta de infraestructura adecuada para el desempeño de la tarea docente en determinadas instituciones, aunque no se especificaron cuáles ni el tipo de deficiencias detectadas.

Responsabilidades institucionales

AFUTU recordó que nuclea a docentes, funcionarios administrativos y auxiliares de servicio, y afirmó que todos los trabajadores comparten el objetivo de garantizar una educación de calidad. En ese marco, sostuvo que los funcionarios de cada institución no asumirán responsabilidades que excedan el marco de sus funciones específicas.

El sindicato consideró que corresponde a las autoridades competentes responder y asumir la responsabilidad ante situaciones emergentes de distinta índole, en referencia a las condiciones señaladas para el inicio del año lectivo.

Hasta el momento, no se informó públicamente si las autoridades educativas prevén medidas para subsanar las dificultades planteadas antes de la fecha prevista para el comienzo de clases.