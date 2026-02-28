PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Municipio de Carmelo informó que a partir del próximo lunes quedará interrumpido el ingreso a la zona de Mortalena por calle Defensa, en la intersección de ambas vías, debido a la ejecución de obras viales.

Según el comunicado oficial, en ese tramo se desarrollarán trabajos preparatorios para la posterior colocación de carpeta asfáltica. Las tareas forman parte de un plan de mejora de la infraestructura urbana y apuntan a optimizar la circulación en uno de los accesos utilizados por residentes y visitantes.

Obras previas a la pavimentación

Las intervenciones previstas comprenden labores de acondicionamiento del terreno y preparación de la base, etapas necesarias antes de la aplicación del asfalto definitivo. El tránsito permanecerá interrumpido durante el tiempo que demanden estos trabajos.

Desde el gobierno local no se precisó la duración estimada de la obra, aunque se indicó que la circulación será restablecida una vez finalizadas las tareas en el sector afectado.

Recomendaciones a conductores y vecinos

El Municipio solicitó a vecinos y conductores que adopten las previsiones necesarias y utilicen vías alternativas mientras se mantenga el corte. La medida busca minimizar riesgos y facilitar el avance de los trabajos en condiciones de seguridad.

La intervención en calle Defensa se inscribe en una serie de mejoras proyectadas para distintos puntos de la ciudad, en un contexto de mantenimiento y actualización de la red vial urbana.