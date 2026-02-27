La Dirección Departamental de Salud de Colonia informó este 27 de febrero que dispuso el cierre de un Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM) ubicado en la Rambla de las Américas, en la ciudad de Colonia del Sacramento, tras constatar la persistencia de incumplimientos a la normativa vigente.

Según el comunicado, en el marco de las competencias del Ministerio de Salud Pública (MSP), se venían reforzando los procesos de fiscalización de estos establecimientos, con prioridad en aquellos que presentaban denuncias o situaciones consideradas críticas.

En el caso del residencial clausurado, se acumulaban diversas denuncias vinculadas a condiciones de funcionamiento, infraestructura y eventuales vulneraciones de derechos. De acuerdo a la información oficial, se llevaron adelante las instancias técnicas y administrativas previstas en la Ley Nº 17.066 y su decreto reglamentario (Decreto 356/016), otorgando las oportunidades de adecuación contempladas por la normativa.

Tras agotarse los procedimientos administrativos y ante la continuidad de los incumplimientos, se resolvió el cierre del establecimiento con fecha 26 de febrero. La medida se implementó de forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, en el marco del trabajo interinstitucional que se desarrolla en el departamento.

En el residencial figuraban 27 personas como residentes. Al momento de efectivizarse la clausura, se encontraban presentes seis de ellas. La Dirección Departamental de Salud indicó que se continúa trabajando en el seguimiento de las personas que no estaban en el establecimiento al momento del cierre, con el objetivo de garantizar su localización y eventual reubicación en condiciones adecuadas.

La situación fue puesta en conocimiento de la Justicia y se encuentra judicializada. Por ese motivo, la autoridad sanitaria señaló que no es posible brindar mayores detalles en esta instancia.