El próximo lunes 2 de marzo, a las 15.00 horas, se llevará a cabo una reunión del Centro de Coordinación de Emergencias Departamental (CECOED) en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental de Colonia. La convocatoria tendrá como ejes principales el déficit hídrico y la situación vinculada a la gripe aviar.

Según informó la Intendencia de Colonia, el encuentro se enmarca en el seguimiento de temas que requieren coordinación interinstitucional. El análisis del déficit hídrico se produce en un contexto de escasas precipitaciones acumuladas en distintas zonas del departamento, con impacto en actividades productivas y en el abastecimiento de agua en determinadas áreas.

El CECOED, integrado por organismos departamentales y nacionales, evaluará el estado actual de la situación, las medidas adoptadas hasta el momento y las eventuales acciones a implementar en caso de que el escenario climático se mantenga o se agrave. La coordinación entre intendencia, ministerios y otras dependencias resulta central para definir respuestas operativas ante contingencias de este tipo.

En paralelo, la reunión abordará la situación de la gripe aviar, enfermedad que ha generado alertas sanitarias a nivel regional. En este punto, se analizarán los protocolos vigentes, los mecanismos de vigilancia epidemiológica y las eventuales medidas de prevención y control en el territorio departamental.

El CECOED actúa como ámbito de articulación ante emergencias o situaciones que puedan afectar a la población. La instancia del lunes buscará actualizar la información disponible y definir líneas de trabajo conjuntas frente a dos temas que concentran la atención de las autoridades por su impacto sanitario, ambiental y productivo.