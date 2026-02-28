PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, murió en los ataques lanzados contra territorio iraní por Israel y fuerzas estadounidenses.

En un mensaje publicado en su red social Truth, Trump escribió: “Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”. El mandatario añadió que “los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupciones durante toda la semana o hasta que sea necesario”.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente la muerte del líder supremo.

Israel había informado previamente del fallecimiento

Horas antes, el Gobierno israelí había comunicado la muerte de Jameneí en el marco de los ataques iniciados a primera hora de la mañana. La ofensiva, según datos proporcionados por la Media Luna Roja, ha causado al menos 200 muertos y 700 heridos.

De acuerdo con el ejército israelí, entre las víctimas mortales figuran siete altos cargos del régimen iraní. Entre ellos, el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. Estas informaciones no han sido verificadas de forma independiente.

Respuesta iraní y advertencias en la ONU

Como respuesta a la ofensiva, fuerzas iraníes atacaron bases militares estadounidenses en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, según fuentes oficiales iraníes.

En una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Teherán advirtió que Irán continuará con sus operaciones militares en la región. “Todas las bases y activos de las fuerzas hostiles [de EE UU e Israel] seguirán siendo objetivo de Irán mientras continúe la agresión ilegal”, afirmó.

La escalada marca uno de los momentos de mayor tensión en Oriente Próximo en los últimos años, con enfrentamientos directos que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán y que amplían el riesgo de una confrontación regional de mayor alcance.