El Gobierno de Uruguay expresó su “extrema preocupación” por los ataques militares contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, así como por la respuesta iraní, que incluyó objetivos en territorios de países vecinos. El pronunciamiento fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay en el marco de una escalada que eleva la tensión en Oriente Próximo.

Defensa del Derecho Internacional

En su declaración, la Cancillería subrayó que el respeto al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas —en particular las cláusulas que regulan el uso de la fuerza— es indispensable para el mantenimiento de la paz y la seguridad regional y global.

Uruguay, tradicionalmente alineado con el multilateralismo y la solución pacífica de controversias, exhortó a las partes a la desescalada de la violencia, a mostrar máxima contención y a respetar el Derecho Internacional Humanitario. También instó a retomar las vías diplomáticas para abordar los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear.

Seguimiento diplomático permanente

El Ministerio informó que mantiene contacto permanente con el personal diplomático acreditado en sus embajadas en la región, incluyendo representaciones en Israel, Irán, Palestina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Catar y el Líbano.

La activación de estos canales responde a la necesidad de monitorear la situación en tiempo real y garantizar la protección de ciudadanos uruguayos ante un escenario regional inestable.

Asistencia de Uruguay en Medio Oriente

La Cancillería difundió los siguientes contactos de emergencia para ciudadanos uruguayos:

📍 Israel – Sección Consular en Tel Aviv

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de emergencia: +972 55 989 30 89

📍 Catar – Sección Consular en Doha

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de emergencia: +974 50 31 61 53

📍 Emiratos Árabes Unidos – Sección Consular en Abu Dhabi

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de emergencia: +971 54 991 6664

📍 Para personas que se encuentren en Uruguay

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de emergencia: 098 274 616

La difusión de estos canales forma parte de las medidas preventivas adoptadas ante la evolución del conflicto. El Gobierno reiteró su llamado a la contención y al diálogo como única vía sostenible para evitar una ampliación de la confrontación en la región