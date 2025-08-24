PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con una jornada recreativa realizada este domingo 24 en la Pista Marcelo Bianchi, culminaron en Carmelo las actividades organizadas por la Intendencia de Colonia y ADEOM en el marco del Mes de la Niñez.

Durante la tarde, niños participaron de diferentes propuestas de entretenimiento, juegos y sorteos que reunieron a decenas de familias de la ciudad.

El cierre contó además con el apoyo del Municipio de Carmelo, que acompañó la actividad como parte de las instancias de integración comunitaria impulsadas durante todo agosto.

