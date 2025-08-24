En la tarde de hoy, personal de la Sub Prefectura del Puerto de Carmelo acudió en apoyo a una embarcación deportiva de bandera argentina que quedó varada en aguas jurisdiccionales, en la zona próxima a Piedras Carretas, Martín Chico. A bordo viajaban tres tripulantes.

Un equipo de asistencia se desplazó con medios fluviales y constató que la embarcación no presentaba daños materiales y que la tripulación se encontraba en buen estado de salud. Sin embargo, debido a las condiciones de la marea, no fue posible concretar el zafe en la jornada de hoy, por lo que se prevé realizar la maniobra mañana.

Mientras tanto, se mantendrá un monitoreo constante a través de comunicación radial y telefónica, con medios prontos para intervenir nuevamente si fuese necesario. La situación fue informada a las autoridades nacionales y a la Prefectura Naval Argentina.