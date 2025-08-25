La Jefatura de Policía de Colonia informó los resultados del dispositivo de seguridad desplegado durante la tradicional celebración de la Noche de la Nostalgia, una de las fechas con mayor movimiento nocturno del año en Uruguay.

El operativo, que abarcó distintos puntos del departamento, se desarrolló con la participación de más de 170 funcionarios pertenecientes a la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Policía Caminera, la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia y Prefectura Naval.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante la jornada se realizaron 24 espirometrías, de las cuales solo una resultó positiva. En cuanto a controles de consumo de drogas, no se detectaron casos de THC. En materia vehicular, se registraron 221 vehículos y se incautaron dos —un automóvil y una motocicleta— por irregularidades.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Además, las autoridades informaron que no se produjeron detenciones en el marco de los operativos y se reportó un único siniestro de tránsito, ocurrido en la ciudad de Carmelo, que dejó como saldo una persona lesionada.

La Jefatura calificó el operativo como exitoso, destacando el comportamiento responsable de la mayoría de los ciudadanos y el trabajo coordinado entre los distintos organismos de control.