Colonia del Sacramento – La Asociación Turística del Departamento de Colonia, operadora del Centro Pyme en el departamento y socia estratégica de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), fue evaluada por esta última en el marco del cierre del primer semestre de 2025.

De acuerdo con el informe emitido por ANDE, la Asociación cumplió con las funciones estratégicas y operativas asignadas dentro del programa, con una ejecución en tiempo y forma de los servicios dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y emprendimientos locales. El relevamiento indicó un nivel de cumplimiento del 167 % respecto de las metas semestrales establecidas.

La evaluación incluyó aspectos de atención a emprendedores, seguimiento de procesos y gestión del equipo técnico, además del trabajo de articulación institucional. Según ANDE, los Centros Pyme en Uruguay son 24, y entre los de mayor volumen de operación se encuentran los de Montevideo, Canelones, Maldonado, Durazno–Paso de los Toros y Colonia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El modelo de gobernanza de los Centros incluye a los Comités Consultivos Locales, órganos de coordinación público-privada que colaboran con la sostenibilidad, articulación técnica y adecuación de los servicios a las necesidades del territorio. En Colonia, este comité también fue señalado como actor clave en el funcionamiento del dispositivo.

La Asociación Turística de Colonia está al frente del Centro Pyme local desde 2021, en el marco del convenio con ANDE para facilitar el acceso a herramientas de desarrollo empresarial en todo el departamento.