La conmemoración del bicentenario del proceso que condujo a la independencia nacional, previsto para culminar en 2030, comenzó el pasado 20 de agosto con un acto en el Museo de Historia Nacional, encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a autoridades del Gabinete y representantes políticos y departamentales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este 25 de agosto, en la tradicional ceremonia en la Piedra Alta de Florida, Orsi rememoró los hechos históricos ocurridos entre 1825 y 1830. En su discurso, destacó que la independencia fue un proceso colectivo, extendido en el tiempo y en el territorio. Anunció que, durante los próximos cinco años, se realizarán celebraciones en distintas localidades del país por donde “pasaron los patriotas”.

“Entre 1825 y 1830 ocurrieron hechos que debemos explicar y comprender, sin idealizaciones, porque los procesos no son lineales”, afirmó el mandatario. También subrayó que la independencia y la unión no deben considerarse ideas opuestas, sino complementarias, y valoró la visión de futuro, la inteligencia y el sentido de pertenencia de los líderes independentistas como factores clave del logro.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desafíos actuales: democracia, cohesión social y derechos

Orsi dedicó parte de su intervención a señalar los principales desafíos que enfrenta el país, entre ellos:

La protección de la infancia y la vejez, aún pendiente.

Un desarrollo económico, social y territorial más equitativo.

La mejora de la convivencia y la reducción de toda forma de violencia.

La promoción de Uruguay como país de paz y su defensa de la resolución pacífica de controversias.

La reafirmación del derecho a la autodeterminación de los pueblos y el fortalecimiento de la democracia y la tolerancia.

El impulso de políticas de salud mental y la empatía hacia los sectores más vulnerables. PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Reconocimientos y actividades conmemorativas

Tras la ceremonia oficial, Orsi y el intendente de Florida, Carlos Enciso, descubrieron una placa conmemorativa por los 200 años y depositaron una ofrenda floral ante la placa de la Ley Fundamental de 1825. A continuación, Enciso entregó medallas conmemorativas al presidente Orsi y a los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou.

También fueron distinguidos con medallas la vicepresidenta Carolina Cosse; las exvicepresidentas Beatriz Argimón y Lucía Topolansky; el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir; y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani. Estuvieron presentes además el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y otros integrantes del Ejecutivo.

El acto culminó con un desfile cívico-militar en el que participaron instituciones sociales y culturales, agrupaciones tradicionalistas, así como efectivos policiales y militares. Por la noche, están previstos espectáculos musicales en diversos escenarios, con la participación de la Sinfónica de Florida, Lucía Aramburu, Lucía Chappe, la campeona nacional de malambo Gimena González y Chacho Ramos, entre otros artistas.