La Armada Nacional realizó este domingo una evacuación médica de emergencia a un tripulante uruguayo de 46 años que resultó herido mientras trabajaba a bordo del buque mercante RT Tannat, de bandera liberiana, ubicado a 23 millas náuticas de la costa, realizando tareas de carga de mineral.

El incidente se produjo a las 10.05 horas, cuando el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC, por sus siglas en inglés) recibió una llamada del capitán designado en tierra, quien informó que, durante una maniobra de desamarrado, se rompió un cabo que golpeó al marinero en el pecho.

El MRCC declaró la fase de peligro del incidente y, tras una radioconsulta médica con el buque, se recomendó la evacuación inmediata del tripulante.

Ante esta evaluación, se solicitó apoyo al Comando de la Aviación Naval (ESCAN), que activó un operativo con los helicópteros Armada 042 y Armada 871. Tras las coordinaciones pertinentes, el helicóptero Armada 042 evacuó al herido y lo trasladó al Hospital Policial, desde donde fue derivado al sanatorio del Círculo Católico para recibir atención médica especializada.

La Armada destacó la rápida respuesta de sus unidades y la articulación efectiva con los servicios sanitarios para salvaguardar la vida del trabajador.