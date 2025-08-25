PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este lunes se realizó en la Plaza Artigas de Carmelo el acto conmemorativo del Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia. La ceremonia reunió a autoridades nacionales, departamentales y locales, junto con instituciones y vecinos de la ciudad.

Entre los asistentes estuvieron el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi; los representantes nacionales Cecilia Badín y Mario Colman; el jefe de Policía de Colonia, Paulo Adán Costa; el comandante de la Brigada de Infantería Nº 2, coronel Jorge Spinelli; el subprefecto del Puerto de Carmelo, capitán de corbeta Johon Silva; el jefe del Batallón de Infantería Nº 4, teniente coronel Diego Varela; el jefe del aeropuerto de Colonia y Carmelo, teniente aviador Alfredo Graña; y la presidenta del Comité Patriótico Femenino, Amelia Pochellú, entre otros.

El acto comenzó con la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Banda de Músicos de la División Ejército II, dirigida por el teniente Ronald Custodio, y la voz de la cantante local Belén Bonjour. Luego hicieron uso de la palabra la maestra Pochellú y el alcalde Parodi, quienes recordaron el significado histórico de la fecha.

Posteriormente, se colocaron ofrendas florales al pie del monumento a José Artigas. Participaron en la instancia el intendente Rodríguez, el alcalde Parodi, la presidenta del Comité Patriótico Femenino, representantes de la Sociedad Criolla La Querencia, estudiantes del Instituto de Formación Docente y de la Escuela Nº 114 —ambas instituciones en su 75º aniversario—, así como una delegación del municipio de Nueva Palmira.

El programa incluyó el repique de campanas, la suelta de palomas organizada por el Club Colombófilo Alas de Carmelo y presentaciones artísticas de grupos de danzas locales y del Ballet Folklórico de la Intendencia de Colonia, que interpretaron la Huella a José Artigas.

La ceremonia concluyó con la Marcha Mi Bandera. Luego, las autoridades se trasladaron a un palco frente a la Casa de la Cultura Coronel Ignacio Barrios, desde donde presenciaron el desfile cívico-militar y tradicionalista por la calle 19 de Abril.