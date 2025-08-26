En el marco del Día del Comité de Base, el Comité Héctor Grosso, perteneciente al Frente Amplio en la ciudad de Carmelo, realizó una asamblea para la elección de sus nuevas autoridades locales. La actividad se desarrolló el 25 de agosto, en una jornada de participación abierta a militantes del comité.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

A través de votación democrática, la Asamblea designó los cargos que estarán vigentes hasta el 25 de agosto del próximo año. Fabián Salvagno fue electo como presidente del Comité. María Celia Vence asumirá la Secretaría de Organización, Brian Brajús estará al frente de la Secretaría de Prensa y Propaganda, Carolina Carle se encargará de Finanzas y Juan Martínez ocupará el cargo de intendente del comité.

Durante la jornada también se conmemoró el Día del Comité de Base, una fecha destacada por su valor simbólico dentro de la estructura del Frente Amplio, en la que se reconoció el papel de la militancia y la acción colectiva en el fortalecimiento de la vida política territorial.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD