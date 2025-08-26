La edil del Partido Colorado, Malvina Sarett, presentó una propuesta ante la Junta Departamental de Colonia que impulsa la creación de un camping modelo en la ciudad de Colonia del Sacramento, con el objetivo de diversificar la oferta turística y responder a nuevas formas de alojamiento y movilidad.

La iniciativa sugiere que el Ejecutivo departamental lleve adelante la instalación de una infraestructura turística basada en estándares modernos, con servicios destinados a motorhomes, campers y alojamientos itinerantes. El proyecto contempla, entre otros aspectos, áreas con acceso a wifi, instalaciones sanitarias de calidad, accesibilidad universal, recepción permanente, señalética multilingüe y espacios de coworking. También se plantea el uso de códigos QR para ofrecer información turística actualizada de forma rápida y digital.

En la exposición se señala que el desarrollo de este tipo de servicios se encuentra en línea con experiencias implementadas en otros departamentos del país, como Maldonado, Rocha y Lavalleja, donde ya se atiende la demanda del turismo vinculado al uso de motorhomes y estadías prolongadas.

La propuesta se presenta en un contexto en el que algunas Comisiones Asesoras de la Junta Departamental ya analizan modificaciones a la ordenanza vigente sobre campings, lo que, según la edil Sarett, refuerza la oportunidad de integrar esta iniciativa dentro del marco normativo.

Colonia del Sacramento, reconocida por su valor histórico y su ubicación estratégica, se posiciona como un lugar propicio para el desarrollo de esta infraestructura, que podría generar nuevas oportunidades para emprendedores locales y consolidar al departamento como un destino receptivo y adaptado a las tendencias del turismo contemporáneo, afirman desde el Partido Colorado.