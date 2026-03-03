La Universidad de la República (Udelar) presentó el 27 de febrero en Colonia del Sacramento el Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería, una nueva oferta académica que se integrará al desarrollo del proyecto universitario de la Región Suroeste. El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural de AFE y reunió a autoridades universitarias, departamentales y del Ministerio de Salud Pública (MSP).

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La iniciativa se enmarca en el proceso de descentralización que la Udelar impulsa desde mediados de la década de 2000 y que tuvo un nuevo impulso presupuestal a partir de 2010. Según destacó el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Liber Acosta, el despliegue territorial permitió consolidar presencia académica en gran parte del país. En 2025 comenzaron a dictarse carreras en la región y en 2026 varias alcanzan su segunda generación, a lo que ahora se suma esta nueva propuesta en el área de la salud.

El programa, de tres años de duración, está dirigido específicamente a auxiliares de enfermería con formación previa y experiencia en el sistema sanitario. El decano de la Facultad de Enfermería, Fernando Bertolotto, subrayó que Uruguay presenta un déficit cercano a 9.000 licenciados en enfermería si se consideran estándares internacionales básicos, lo que impacta en la calidad asistencial y en la gestión del sistema de salud. En ese contexto, la profesionalización aparece como una respuesta estructural a una demanda persistente.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La carrera recibió alrededor de 200 preinscripciones y actualmente atraviesa la etapa de evaluación de requisitos. La propuesta implica la instalación de un equipo docente estable en el territorio y cuenta con acreditación regional Arcusur, lo que refuerza sus exigencias académicas.

El lanzamiento también evidenció la articulación entre Udelar, intendencias y autoridades nacionales. La apuesta combina expansión territorial, equidad en el acceso —con énfasis en becas y apoyos— y fortalecimiento del sistema de salud en el interior del país.