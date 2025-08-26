El Hipódromo Real de San Carlos fue el epicentro de una jornada hípica que atrajo a miles de colonienses y visitantes este 25 de agosto, en el marco de una tradicional reunión que superó las expectativas con 17 carreras en pista. El evento, uno de los más esperados del calendario deportivo y cultural del departamento, contó con la participación de destacadas figuras del turf y fue escenario de los premios Intendencia de Colonia, Presidente de la República y Declaratoria de la Independencia.

La presencia del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, subrayó la relevancia de esta edición. “Contar con 17 carreras en una jornada del 25 de agosto no es un dato menor. Es una muestra clara del esfuerzo y la pasión que moviliza esta actividad”, expresó el jefe comunal, quien felicitó a la Sociedad Turística e Hípica de Colonia por su compromiso con el evento.

Rodríguez destacó especialmente la inclusión del Sistema Integrado Nacional de Turf (SINT) como un elemento clave para el desarrollo económico del departamento. “Soy un firme defensor del SINT. Se lo dije a su ideólogo, Javier Chá: formar parte de ese sistema es fundamental, porque permite que cientos de personas trabajen y vivan de estos eventos”, aseguró.

Además de resaltar el impacto económico, el intendente remarcó el valor cultural y social de la actividad hípica. “Este tipo de instancias deben consolidarse cada día más. No solo representan tradición, sino también una oportunidad concreta para el desarrollo local”, afirmó.

Con una programación que incluyó competencias de alto nivel y una notable afluencia de público, la jornada del 25 de agosto reafirmó el papel del hipódromo coloniense como punto de encuentro y motor de dinamismo para la comunidad.