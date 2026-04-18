El hospital de Juan Lacaze volvió a quedar atravesado por un episodio de violencia hacia sus trabajadores. La nueva situación, ocurrida en las últimas horas, derivó en un paro de 12 horas resuelto por el personal, en una señal de rechazo ante una problemática que ya no aparece como un hecho aislado dentro del centro asistencial.

La medida comenzó el viernes 17 de abril a las 18.00 y se extendió hasta las 8.00 de este sábado, con consecuencias en la atención a usuarios. El detonante fue una agresión de un usuario hacia funcionarios del hospital, lo que reactivó la preocupación de los trabajadores por las condiciones en que desarrollan sus tareas.

No es el primer episodio reciente. El 1.º de abril ya se había registrado otra situación violenta, en aquel caso de carácter verbal. La reiteración, en un lapso tan corto, encendió una señal de alarma entre los funcionarios, que advierten un deterioro del clima de trabajo y una exposición creciente en áreas especialmente sensibles del servicio.

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Según plantean los trabajadores, en las últimas semanas también se produjeron incidentes que involucraron a personal de portería y del sector de emergencia, dos espacios de contacto permanente con el público y de alta exigencia en la dinámica hospitalaria. Ese cuadro, sostienen, compromete tanto la seguridad del personal como el funcionamiento habitual de la atención.

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Desde el ámbito sindical se advirtió además que las medidas podrían profundizarse si vuelven a repetirse hechos similares. El reclamo de fondo apunta a que se adopten respuestas concretas que permitan prevenir nuevas agresiones y asegurar condiciones adecuadas para quienes cumplen funciones en el hospital.

En Juan Lacaze, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede un hecho puntual. La violencia en los centros de salud no solo impacta sobre los trabajadores que la padecen de forma directa, sino que también repercute en la calidad y continuidad de la atención que recibe la población.