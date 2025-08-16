PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este sábado 16 de agosto, los carmelitanos celebran una de sus festividades religiosas más significativas: la fiesta patronal de San Roque, tradición que se remonta a mediados del siglo XIX, cuando la ciudad fue azotada por una epidemia de cólera. En aquel momento, la comunidad elevó sus plegarias al santo protector contra las pestes y prometió levantar un templo en su honor. La promesa se cumplió el 16 de agosto de 1870, con la inauguración de la capilla de Colonia Estrella, que desde entonces se convirtió en epicentro de la devoción local.

Programa religioso

La jornada comenzó temprano con misas a las 9:00 y 10:30 horas, esta última acompañada del tradicional reparto de pan bendito, un gesto simbólico de comunidad y agradecimiento.

El momento central de la celebración tendrá lugar a las 15:00 horas, con una misa presidida por el obispo de la Diócesis de Mercedes, monseñor Luis Eduardo González, seguida de la procesión con la imagen de San Roque por los alrededores de la capilla.

Fe y tradición

Cada año, la fiesta de San Roque congrega a familias, vecinos y devotos que mantienen viva una tradición forjada en la adversidad. Lo que nació como una súplica en tiempos de epidemia, hoy es una celebración de fe, identidad y memoria colectiva.

Más de 150 años después de aquella promesa, Carmelo vuelve a reunirse en Colonia Estrella para rendir homenaje al santo, en un encuentro que une lo religioso con lo comunitario y reafirma los lazos que sostienen a la ciudad en torno a su historia y sus símbolos.