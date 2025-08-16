El Programa de Educación Terciaria de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) cumplió diez años este mes de agosto y lo celebrará con un ciclo de actividades académicas que comenzará en setiembre.

La primera conferencia se titula “Hacer red, hacer futuro: ecosistemas de educación y trabajo”, y abordará la articulación entre educación, innovación y empleo. La segunda, denominada “Innovación + Investigación + Desarrollo = + Futuros”, incluirá un taller para mostrar el impacto de la educación técnico-tecnológica en el desarrollo productivo. La agenda completa se difundirá a fines de agosto.

Crecimiento sostenido de la matrícula

Fundada en 1878 como Escuela de Artes y Oficios, UTU ha evolucionado en 147 años hasta consolidarse como una opción universitaria. Hoy ofrece 75 carreras de nivel terciario, que habilitan a obtener títulos de la Universidad de la República (Udelar) y de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC).

El número de estudiantes en el nivel terciario alcanzó los 17.777 al 30 de abril de este año, frente a los 16.400 registrados en 2024, según datos oficiales del organismo. La directora del Programa de Educación Terciaria, Lorena Guillama, señaló que esta administración prevé un crecimiento del 50% en la matrícula.

“Queremos impulsar la educación terciaria, adecuar y potenciar las propuestas para que sean pertinentes, de calidad y dialoguen con otras universidades públicas”, afirmó Guillama, quien subrayó el trabajo conjunto con Udelar y UTEC para que los estudiantes de UTU accedan a títulos universitarios.

Nuevas propuestas académicas

El nivel terciario de UTU incluye tecnicaturas de dos años, tecnólogos de tres e ingenierías tecnológicas de cuatro. Para 2025 se proyecta ampliar la oferta con carreras en industrias audiovisuales y creativas, diseño de videojuegos, tecnologías asistidas, inteligencia artificial, análisis de datos y Big Data.

En paralelo, la institución trabaja en conjunto con Udelar y UTEC en carreras vinculadas a producción lechera, mecatrónica, informática, mecánica, química, producción equina y tecnología cárnica.

Guillama adelantó además que esta gestión impulsará la descentralización a través de los 16 polos de educación técnica y tecnológica distribuidos en todo el país. También se prevé expandir la modalidad virtual y el desarrollo de microcredenciales.

Cooperación internacional y posgrados

UTU apuesta a fortalecer la cooperación académica con el exterior. En agosto firmó acuerdos con universidades de Brasil y Argentina para desarrollar nuevas carreras binacionales y programas de posgrado.

El objetivo es que los estudiantes accedan a títulos reconocidos en el marco del Sistema Nacional de Educación Terciaria, con créditos que habiliten a continuar estudios de posgrado al finalizar sus carreras.