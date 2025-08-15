PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En Durazno se realizó el lanzamiento de la Aceleradora de Políticas Públicas y la Comunidad de Pares de la Red de Innovación Local (RIL), un espacio diseñado para que gobiernos departamentales y municipales compartan experiencias, fortalezcan capacidades de gestión y transformen ideas en acciones concretas.

El encuentro contó con la participación de intendentes, alcaldes y representantes de las 19 intendencias del país.

RIL es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja junto a equipos de gobiernos locales para mejorar su capacidad de planificación, implementación y evaluación de políticas públicas, fomentando la cooperación entre territorios y la innovación en la gestión.

