En el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, se firmó el convenio que permitirá culminar la obra de consolidación de la Capilla Belén, uno de los tesoros patrimoniales más significativos de la Calera de las Huérfanas. La ceremonia reunió al intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez; al ministro de Turismo, Pablo Menoni; al director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Marcel Suárez Villalba; al secretario general interino, Jorge Torres Badell, y al director nacional de Turismo, Cristian Pos.

La jornada comenzó con la presentación a cargo de Pos y de la coordinadora del Programa MINTUR-BID, Andrea Schunk. El director nacional subrayó que, pese a un período de pausa en las obras, desde 2010 se han concretado intervenciones de alto valor en este sitio, único representante del circuito jesuítico en Uruguay. “Es fundamental potenciarlo con fuerza, porque su historia y su potencial turístico son trascendentes para Colonia y el país”, afirmó.

Schunk recordó que esta etapa se enmarca en el convenio firmado en 2020 entre el Ministerio de Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo, en coordinación con la Intendencia de Colonia y la Comisión Nacional de Patrimonio. Detalló que el trabajo ha abarcado no solo la capilla, sino también otras áreas del predio, con mejoras destinadas a incrementar el atractivo del lugar.

La escribana Jimena Madero procedió a la lectura y posterior firma de la adenda al Convenio de Cooperación entre las instituciones involucradas, así como del convenio específico entre el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Colonia.

En su intervención, Marcel Suárez destacó la relevancia de la Calera de las Huérfanas como sitio histórico y cultural, y la necesidad de que el patrimonio uruguayo sea preservado y difundido para que visitantes y habitantes puedan apreciarlo plenamente.

El intendente Rodríguez, vecino de la zona, expresó que la Calera es “parte de su casa” y remarcó que, aunque Colonia del Sacramento suele acaparar la atención patrimonial, el departamento cuenta con otros bienes de enorme valor, como este enclave jesuítico.

Por su parte, el ministro Menoni sostuvo que “las cosas positivas no pasan por casualidad” y elogió el trabajo de la Comisión Honoraria, la Asociación Turística de Colonia y las instituciones públicas y privadas que han impulsado el proyecto. También destacó el aporte de Cristian Pos y Andrea Schunk, a quienes definió como parte del “semillero turístico” del departamento.

La firma de este convenio marca el inicio del tramo final para asegurar la preservación y puesta en valor de la Capilla Belén, pieza clave de la memoria jesuítica en el Río de la Plata y punto de unión entre historia, cultura y desarrollo local.