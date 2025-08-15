El Instituto de Formación Docente (IFD) de Carmelo abrió el período de postulación para cinco llamados abreviados en distintas áreas académicas, vigente del 14 al 21 de agosto de 2025.
Las inscripciones deberán realizarse enviando la documentación escaneada en un solo archivo PDF a la dirección: [email protected], junto con el formulario disponible en la web del CFE.
Llamados disponibles
-
Química
-
Departamento: QuímicaPUBLICIDADPUBLICIDAD
-
UC: Taller de Profundización en Físico-Química (4º año).
-
-
Física
-
Departamento: Física
-
UC: Ciencias de la Naturaleza, Énfasis en Fisicoquímica (2º año).
-
-
Geografía
-
Departamento: Geografía
-
UC: Ciencias Sociales, Énfasis en Geografía (2º año).PUBLICIDADPUBLICIDAD
-
UC: Didáctica, Taller de Ciencias Sociales (3º año).
-
-
Biología
-
Departamento: Laboratorio de Biología (DOL).
-
Cargo docente específico para laboratorio.
-
-
Derecho
-
Departamento: Derecho
-
UC: Sistema Educativo Nacional y Políticas Educativas (2º año).
-
UC: Sistema Educativo Nacional: Marco Normativo y Gestión Institucional (2º año).
-
UC: Ética y Formación Ciudadana (2º año).
-
UC: Legislación y Administración de la Enseñanza (4º año).
-
Información clave
-
Período de inscripción: 14 al 21 de agosto de 2025.
-
Modalidad: envío digital en PDF (un solo archivo) a [email protected].
-
Documentación obligatoria: formulario de inscripción (disponible en la web del CFE), títulos y postítulos.
-
Reglamento aplicable: Resolución N.º 2, Acta N.º 5 del 5 de marzo de 2025 del CFE.
Comentarios