La diócesis de Tacuarembó celebró este martes el séptimo aniversario de la ordenación episcopal de monseñor Pedro Wolcan, obispo de la Iglesia católica. El prelado, designado en 2018 por el papa Francisco, conduce desde entonces las actividades pastorales y administrativas de la jurisdicción eclesiástica.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Antes de asumir en Tacuarembó, Wolcan se desempeñó como párroco en la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia, donde desarrolló tareas pastorales durante varios años.

Durante la jornada, se realizaron expresiones de reconocimiento a su labor y mensajes de acompañamiento para su misión pastoral.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD