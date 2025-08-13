En la última sesión parlamentaria, la diputada por el Frente Amplio Cecilia Badín, expresó su apoyo a la Ley de Muerte Digna, que fue aprobada con mayoría en la Cámara. La legisladora sostuvo que la norma constituye “una herramienta fundamental” para asegurar que las personas puedan afrontar la etapa final de su vida con “alivio, paz y dignidad”.

Badín afirmó que la ley reconoce “una elección humana y personalísima”, al permitir que cada ciudadano decida en qué condiciones desea concluir su ciclo vital, siempre en el marco de la libertad, la conciencia plena y la capacidad de decisión.

La diputada remarcó que la iniciativa no sustituye los cuidados paliativos, sino que los complementa. “La evidencia demuestra que estos tratamientos, aunque esenciales, no siempre logran garantizar un buen morir”, señaló.

Con más de tres décadas de experiencia como licenciada en enfermería en el ámbito público y privado, Badín explicó que su posición se basa en la evidencia científica y en vivencias profesionales directas. “Presencié innumerables veces situaciones que, desde otras profesiones, pueden verse con mayor distancia”, indicó.

En su intervención final, subrayó que la ley aporta “un eslabón jurídico clave” para proteger los derechos individuales en situaciones extremas de sufrimiento, reforzando el principio de autonomía de las personas.