El martes 12 de agosto, a las 15:00 horas, los municipios de Carmelo y Nueva Palmira se darán cita en el Oratorio Capilla Narbona, uno de los enclaves históricos más significativos de la región y símbolo de unión entre ambas ciudades.

La sesión extraordinaria tendrá una agenda centrada en temas estratégicos para el desarrollo local y regional. Entre ellos, la mejora de la conectividad entre las localidades, el fortalecimiento turístico y comercial a través de los puertos de pasajeros, y el análisis de la situación y mantenimiento del Ramal 97 y la Ruta 21.

Uno de los puntos destacados será la declaración conjunta de apoyo al Oratorio Capilla Narbona, con el objetivo de impulsar acciones coordinadas para su puesta en valor y preservación como patrimonio histórico.

El encuentro busca no solo dar respuesta a necesidades concretas de infraestructura y desarrollo, sino también reafirmar la cooperación entre ambas comunidades en torno a proyectos que trascienden los límites departamentales.