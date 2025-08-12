El plan urbanístico +Colonia, en la costa del Río de la Plata, inició la construcción de 400 viviendas. La inversión inicial asciende a US$ 100 millones. El proyecto total prevé US$ 2.000 millones.

Visita presidencial

El presidente Yamandú Orsi recorrió el predio junto a ministros y autoridades locales. Destacó la “celeridad y coordinación” como clave para avanzar sin demoras.

Ciudad de 15 minutos

El CEO, Eduardo Bastitta, busca un modelo donde trabajo, vivienda y servicios estén a pie o en bicicleta. El 80% de las ventas es para argentinos, favorecidos por créditos en pozo de hasta 20 años.

Obras y servicios

Seis edificios de viviendas.

Distrito corporativo.

Hotel de 140 habitaciones.

Colegio privado en 2028.

Centro de movilidad eléctrica.

Proyectos en marcha

El edificio Quartier Colonia ya está vendido. El complejo El Muelle ofrece unidades desde US$ 80.000, con gastos comunes estimados en US$ 4/m².

Acceso y conexión

La intendencia compró 150 metros de costa para uso público. Se prevé aumentar a 16 las frecuencias diarias de ferri con Buenos Aires. Los primeros 1.000 residentes viajarán gratis una vez por semana durante cinco años.