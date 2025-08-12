El plan urbanístico +Colonia, en la costa del Río de la Plata, inició la construcción de 400 viviendas. La inversión inicial asciende a US$ 100 millones. El proyecto total prevé US$ 2.000 millones.
Visita presidencial
El presidente Yamandú Orsi recorrió el predio junto a ministros y autoridades locales. Destacó la “celeridad y coordinación” como clave para avanzar sin demoras.
Ciudad de 15 minutos
El CEO, Eduardo Bastitta, busca un modelo donde trabajo, vivienda y servicios estén a pie o en bicicleta. El 80% de las ventas es para argentinos, favorecidos por créditos en pozo de hasta 20 años.
Obras y servicios
-
Seis edificios de viviendas.
-
Distrito corporativo.
-
Hotel de 140 habitaciones.
-
Colegio privado en 2028.
-
Centro de movilidad eléctrica.
Proyectos en marcha
El edificio Quartier Colonia ya está vendido. El complejo El Muelle ofrece unidades desde US$ 80.000, con gastos comunes estimados en US$ 4/m².
Acceso y conexión
La intendencia compró 150 metros de costa para uso público. Se prevé aumentar a 16 las frecuencias diarias de ferri con Buenos Aires. Los primeros 1.000 residentes viajarán gratis una vez por semana durante cinco años.
