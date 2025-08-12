PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia, a través de su Dirección de Turismo, y la Asociación Turística del departamento participaron en Montevideo en una reunión de la Comisión Nacional de Turismo LGBT+, convocada por el Ministerio de Turismo.

El encuentro reunió también a representantes de Canelones, Maldonado, Montevideo y de la Cámara de Comercio LGBT, con el objetivo de fortalecer y promover a Uruguay como un destino turístico diverso, inclusivo y de calidad.

