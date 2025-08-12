La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Congreso de Intendentes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) lanzaron la nueva edición del programa nacional Uruguay impulsa: Trabajo y Capacitación, orientado a mejorar las oportunidades de empleo de personas en situación de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El plan, que se desarrollará entre septiembre y diciembre de 2025 en los 19 departamentos, ofrecerá 5.500 plazas para una experiencia que combina empleo temporal y formación profesional. El objetivo es facilitar la inserción y reinserción laboral de los participantes, dotándolos de habilidades y competencias para acceder a empleos estables.

Quiénes pueden postularse

Podrán inscribirse personas de 18 a 65 años que no reciban actualmente remuneraciones públicas o privadas, ni subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cómo funcionará

La propuesta incluye dos ejes:

Laboral: realización de tareas definidas por los gobiernos departamentales.

Formativo: cursos de capacitación profesional en diversas áreas.

La carga horaria será de seis horas diarias, de lunes a viernes, con una modalidad reducida de cuatro horas para madres con hijos de hasta tres años. Cada semana se destinarán cuatro jornadas al trabajo y una a la capacitación.

Inscripciones y sorteo

Las inscripciones estarán abiertas entre el 18 y el 25 de agosto en el portal oficial gub.uy/uruguay-impulsa. La selección de participantes se realizará mediante un sorteo único a nivel nacional.