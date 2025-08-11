Maldonado — 8 de agosto de 2025. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, visitó el pasado jueves el asentamiento Los Eucaliptus, en Maldonado, donde avanza el plan de regularización del barrio. Acompañada por autoridades nacionales y departamentales, recorrió las obras y confirmó que las primeras 100 viviendas de la etapa inicial están próximas a entregarse.

“Queremos escuchar a los vecinos y lograr que la gente participe en los procesos, porque eso hace que la política sea mejor”, afirmó la ministra, tras dialogar con residentes que siguieron de cerca las tareas en las calles del barrio.

Una obra conjunta

En la recorrida también participaron la directora de Integración Social y Urbana del MVOT, Silvana Nieves; el intendente de Maldonado, Miguel Abella; el director de Vivienda de la comuna, Alejandro Lussich; y el equipo técnico de la cartera.

Paseyro explicó que el Ministerio se encarga de la construcción de viviendas, la infraestructura barrial, el saneamiento y la asistencia técnica, mientras que la Intendencia aporta los terrenos, instala el alumbrado y ejecuta la pavimentación.

El proyecto

La primera etapa contempla 100 casas, a las que se sumarán nuevas unidades en fases posteriores. El plan de regularización incluye calles asfaltadas, red de saneamiento, alumbrado público y espacios comunitarios.

Los Eucaliptus es uno de los asentamientos priorizados en el programa nacional de integración socio-urbana, que busca mejorar la calidad de vida de miles de familias mediante la formalización de barrios y el acceso a servicios básicos.

Cita destacada: “La participación de la comunidad no es un trámite, es la base para que las soluciones duren en el tiempo”, dijo Paseyro.