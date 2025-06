Puebla (México), 12 jun (EFE).- El empresario Marcus Dantus, fundador de StartUp México e inversionista en el programa Shark Tank, afirmó durante el Smart City Expo LATAM que la innovación debe partir de la detección de necesidades reales más que de la generación de ideas abstractas.

«Lo menos importante son las ideas; lo más importante es la ejecución», dijo Dantus a EFE, y añadió que «ideas puede tener cualquiera, pero lo que hace la diferencia es cómo resuelves un problema de manera diferenciada».

Desde su experiencia, uno de los errores más comunes entre los emprendedores es desarrollar soluciones que no responden a ningún problema real, «ya que muchas innovaciones no llegan a buen puerto porque no se ejecutan bien».

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En ese sentido, el empresario identificó obstáculos culturales en torno a la innovación, como la estigmatización del fracaso y la desconfianza. A su vez, sostuvo que «nos falta atrevernos a arriesgar, colaborar más y dejar de pensar que el dinero es malo».

En cuanto al potencial de las ciudades inteligentes, mencionó que hay sectores como Fintech, inteligencia artificial (IA), biomedicina y biotecnología que ayudan, pero el campo de oportunidades sigue siendo amplio.

«No hemos resuelto problemas clave como el hambre, el cambio climático, ni el problema de la educación o el agua; hay mucho por hacer. No todo está inventado», apuntó.

Para Dantus, lo esencial al plantear soluciones —en cualquier escala— es comprender bien el problema de origen. «Depende del problema: si es crimen, habrá que pensar en vigilancia; si es tráfico, en movilidad», señaló.

Resumió su postura con una recomendación general: «Poner al usuario en el centro siempre. Lo que le digo a todos los emprendedores es: enamórense del problema», concluyó.

Ciudades que cierran brechas

Desde la perspectiva de las políticas urbanas, Jordi Vaquer, secretario general de Metropolis, coincidió en que la innovación debe responder a una lógica inclusiva y de largo plazo. Incluso, afirmó que, «para que una ciudad sea inteligente, no basta con tecnología. Hace falta equilibrio con el entorno natural, inclusión real y buen gobierno».

Advirtió que muchas ciudades latinoamericanas carecen de una gobernanza metropolitana efectiva, lo que limita la capacidad de resolver problemas comunes. Lamentó además que «todavía hay áreas metropolitanas en México y América Latina que existen en lo legal, pero no cuentan con mecanismos de coordinación institucional».

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Frente a ese escenario, propuso modelos de gobierno que integren a todos los actores —Gobierno nacional, regional, local, sector privado y ciudadanía— para evitar que cada administración comience de cero. De hecho, sostuvo que «cuando se genera una institucionalidad, un diálogo constante con colegios profesionales, sindicatos y comunidades, es mucho más difícil que la política dé vaivenes».

En ese mismo contexto, Manuel Redondo, presidente de PRONUS, detalló que una ciudad inteligente no solo debe ser sostenible, innovadora e inclusiva, sino también identitaria, ya que «si dejamos que la tecnología y la globalización borren la identidad local, perdemos el sentido mismo de comunidad».

Asimismo, subrayó que las ciudades inteligentes requieren una nueva relación con el entorno, afirmando que «ya no se trata solo de ser responsables con la naturaleza, sino de regresarle lo que las ciudades le han quitado».

Reconocen proyectos que transforman ciudades

En esta décima edición del congreso se entregaron los Latam Smart City Awards, que reconocen iniciativas urbanas destacadas en América Latina. En la categoría de transformación digital, el galardón fue para Portoviejo, Ecuador, por su centro SETI, una iniciativa orientada a formar talento joven que impulse la economía del conocimiento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Asimismo, el reconocimiento a desarrollo urbano sostenible y movilidad fue otorgado a Cabo San Lucas (México) con la campaña ‘Cada Mano Cuenta’, basada en el uso de drones para detectar microbasurales en arroyos y coordinar limpiezas con sociedad civil y autoridades.

«Lo más importante fue lo que sucedió en tierra: la unión de las comunidades», expresó Ángel Luna, gerente del proyecto.

En la categoría sociedad equitativa y colaborativa, se premió a Montevideo (Uruguay) por su estrategia ‘Montevideo Más Verde’, una política integral implementada tras la pandemia para promover sostenibilidad ambiental, calidad de vida y participación ciudadana. Finalmente, la categoría Ciudad LATAM fue para el estado de Alagoas, Brasil, por su estrategia estatal para ciudades y comunidades inteligentes e inclusivas. EFE