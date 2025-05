Montevideo, 7 may (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, dijo este miércoles que tanto su país como la región latinoamericana no se encuentran «en la primera línea de preocupación» por los aranceles que Estados Unidos impuso y luego suspendió temporalmente para la mayoría de socios comerciales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el marco de un almuerzo de trabajo convocado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, en el que fue designado como el orador central, el titular de la cartera fue consultado por las conclusiones que sacó de su intercambio con autoridades del país norteamericano durante la visita que llevó a cabo en la segunda mitad de abril.

Preguntado sobre lo conversado en sus reuniones en la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) en Washington respecto a los aranceles recíprocos anunciados el 2 de abril por el presidente, Donald Trump, esgrimió que el mensaje fue «consistente» con lo que había informado la Embajada de Estados Unidos en el país.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«La segunda sensación que tenemos es que, salvo algunas cosas bien claramente identificadas por la Embajada, no hay un planteo directo para Uruguay. Uruguay no está claramente en la primera línea de preocupación y yo diría que la región no está en la primera línea de preocupación. En esta etapa, la discusión está en otro lado», argumentó.

El ministro hizo mención además a que, en un contexto de reapertura de la guerra comercial entre EE.UU. y China, ya está prevista para los próximos días una instancia de negociación entre ambos en Suiza, remarcó que «el foco» del aumento tarifario no está puesto en Latinoamérica.

«¿Qué estamos viendo nosotros? En primer lugar de entender este suspenso del 10 % de tarifas, cómo deriva. Seguimos creyendo que, cualquier sea la decisión, Uruguay va a ser de los países que va a tener, por distintos motivos, menores niveles de aumento de aranceles en bienes y por tanto eso, en principio, puede constituir una oportunidad», indicó.

A esto añadió la observación de que todavía «no hay una respuesta muy clara» de parte de las autoridades estadounidenses a los sectores directamente afectados sobre cómo operará este posible aumento en los aranceles: «Si esto pega en la (venta de) carne intracuota o a nivel global es algo que está pendiente de respuesta».

«¿Dónde estamos trabajando nosotros? En identificar en esa agenda pequeña que nos plantearon qué cosas podemos hacer de manera tal de mostrar estar alineados a la estrategia a la que ellos van en lo que podamos hacer. Hay otras cosas que no vamos a poder hacer», redondeó. EFE