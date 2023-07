Una mujer cayó por la borda del decimo piso del crucero Mariner of the Seas de Royal Caribbean hacia el océano, en las cercanías de Punta Cana. Según información publicada en el sitio PortalPortuario, no resultó con lesiones.

Los miembros de tripulación del barco avisaron a la Guardia Costera de Estados Unidos, los cuales llevaron a cabo las labores de rescate a esta persona, la cual estuvo aproximadamente 45 minutos en el mar, para luego ser llevada hasta la nave.

Luego de este incidente, el buque de pasajeros continuó con su itinerario que finaliza en Florida (Estados Unidos), luego de realizar escalas en Willemstad, Oranjestad (Antillas holandesas) y Coco Cay (Bahamas).

